Mint az Ázsia Expressz nézői is láthatták, a reality első heteiben Alekosz nem bánt túl kedvesen párjával, Varsányi Rékával. Volt olyan kínos este is, amikor le akart feküdni egy helyi, mexikói nővel és megkérte Rékát, hogy hazudja azt, hogy ők csak testvérek.

"Sok sérelmem van vele kapcsolatban. Valójában már odáig jutottam, hogy akkor is elgondolkoznék, hogy szeretném-e, ha ő most egy virágcsokorral esedezne. Hiszen erre nagyon sok lehetősége lett volna, de nem élt vele, és valójában nem is szeretne élni vele. Én viszont ezt tovább nem tűröm. Úgy érzem, hogy visszaélt a szeretetemmel, és ez nekem már nem fér bele" - mondta Varsányi Réka Lakatos Levente műsorában.

"Nem békülnék ki vele, és ebben határozott vagyok. Bármennyire is fájó visszanézni néha, hogyan kezeltem a szituációkat, ez ráébresztett arra, miben szeretnék változtatni az életemben. Szép dolog a türelem, de csak egy bizonyos pontig" – jelentette ki a kétgyermekes anyuka. Bővebben a Youtube-műsorban, alább: