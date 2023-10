Zsigmond és Melitta szerelme a Párharc forgatása alatt óriási lánggal égett, elmondásuk szerint szárnyaltak. Idővel azonban rájöttek, hogy a sors nem szánt nekik közös jövőt, így jobbnak látták, ha külön utakon folytatják. Ám ez nem jelenti azt, hogy ne gondolnának tisztelettel egymásra.

"Részemről, ha egy kapcsolat lezárul, akkor az lezárul.

Mi a műsor forgatása alatt szárnyaltunk, de rá kellett jönnünk, hogy nem közös az utunk. Most már mindketten a saját életünket egyengetjük, de továbbra is tisztelettel gondolok Melittára. Semelyik volt páromról sem fogok ócsárolva beszélni a jövőben, igyekszem ezt kulturált kereteken belül tartani" – mondta el a Borsnak Rékasi Károly és Détár Enikő fia, akivel Melitta is egyetértett.

Ez részemről is így van! Tisztelem Zsigmondot, és hálás vagyok neki, hogy vele élhettem át ezt a kalandot

– tette hozzá a lány.

"Én nagyon élveztem a Párharcot, szerintem Zsigmonddal szárnyaltunk" – folytatta Melitta.

"Rengeteget adott mindkettőnknek az életéhez, nagyon jó tapasztalás volt ez a műsor. Fantasztikus embereket ismerhettünk meg, az élményeket pedig tovább visszük egy életen át" – tette hozzá Zsigmond, aki szerint nagy összhang volt közte és volt barátnője között.

"Úgy gondolom, hogy mi végig támogattuk egymást, de nyilván voltak olyan dolgok, amikben némileg több rutinom volt, mint Melittának."

Összességében viszont igyekeztünk egymás útját egyengetni

– fogalmazott a fiatal híresség, november 6-tól pedig kiderül, mennyire sikerült összetartaniuk a versenyben!