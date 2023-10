Nehéz időszak áll Tóth Gabi mögött, aki nyáron jelentette be, hogy elválik férjétől, Krausz Gábortól. Az énekesnő igyekezett a legkevesebbet elárulni a döntése okairól és a magánéletükről, azonban az emberek így is találgattak, rengeteg kritika érte őt. Tóth Gabit az elmúlt időszakban átélt stressz nagyon megviselte, valószínűleg ennek is köszönhető, hogy leromlott az egészségi állapota és kórházba került.