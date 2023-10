Mint írtuk, ötvennégy éves korában meghalt Matthew Perry, aki az 1990-es években a Jóbarátok című tévésorozattal, Chandler Bing szerepében vált híressé. Rengeteg sztár és rajongó búcsúzik tőle világszerte, a sajtót már bejárták az első képek a tragédia helyszínéről. A rendőrség már átvizsgálta a Jóbarátok sztárjának Los Angeles-i otthonát, ahol különböző gyógyszereket találtak. Ma újabb különös részletek kerültek nyilvánosságra, melyek Perry halálát megelőző furcsa viselkedéséről árulkodnak.

Megtörten búcsúznak a kollégák és a barátok

Matthew Perry 1994-2004 között szerepelt Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc és David Schwimmer oldalán a Jóbarátokban, de egyelőre egyik nagy sztár sem emlékezett meg róla nyilvánosan. A Jóbarátok alkotói már megszólaltak Matthew Perry tragikus halálát követően, valamint a családja is kiadott egy közleményt, valószínűleg a legközelebbi kollégái, sorozatbeli barátai is együtt készülnek valamivel.

Most a Jóbarátok egyik kedvelt mellékszereplője, Hank Azaria is megható üzenetben búcsúzott egykori kollégájától.

Hank Azaria a sorozat elején és a végén is megjelent a Jóbarátokban. Phoebe fizikus pasiját, Davidet alakította. A népszerű színész – aki egyébként a Simpson családban is több karakter hangját adja – elárulta, maga is megküzdött a függőséggel, és nem más, mint Perry segített neki anno visszatérni a józan élethez.

Matthew volt az első barátom Los Angelesben, amikor odaköltöztem. Én 21 voltam, ő 16. Matthew és én nagyon jó barátok lettünk, és sokáig inkább testvérek voltunk. Sokat ittunk együtt, sokat nevettünk együtt, ott voltunk egymásnak a karrierünk kezdeti időszakában

– monda a videóban, majd így folytatta:

Nagyon szerettem őt. Sokan, akik közel álltunk hozzá, úgy éreztük, hogy már régen elvesztettük őt a drogok és az alkohol miatt, mert – ahogy azt az önéletrajzában meg is írta – rengeteget szenvedett ettől. Vagy 11-szer kellett nekifutnom a könyvének, annyira fájdalmas volt olvasnom

– emlékezett vissza.

Matthew Perry segített neki a leszokásban

A színész ekkor saját alkoholproblémájáról és annak leküzdéséről beszélt, és elmondta, Matthew Perry volt az, aki segített neki leszokni.

"Tizenhét éve józan vagyok, és azt akarom mondani, hogy aznap este, amikor elmentem az AA-hoz (anonim alkoholistákhoz), Matthew vitt el" - árulta el, majd elmesélte, hogy az első évben végig együtt jártak az anonim alkoholisták gyűléseire, és azt kívánja, bárcsak Perry is józan maradt volna.

„Ez szívszorító volt azok számára, akik szerették őt és ismerték őt. Egyszerűen hiányzott nekünk. Ez az egyik legszörnyűbb dolog ebben a betegségben, hogy egyszerűen elveszi azt az embert, akit szeretsz" – mondta, majd így emlékezett vissza barátjára.