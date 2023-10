Mint írtuk, múlt hét szombaton tragikus hirtelenséggel meghalt Matthew Perry, akinek halálhírére még csak ma reagáltak a Jóbarátok sztárjai, olyan sokkos állapotba kerültek a történtek miatt. Az elmúlt napokban azonban rengeteg kolléga, ismerős, barát vett búcsút az 54 éves színésztől a közösségi médián keresztül is, közöttük Alyssa Milano színésznő is, akivel korábban együtt is dolgozott. A színésznő azóta újra üzent, ugyanis nehezen viseli, hogy rosszindulatú pletykákat terjesztenek Perry halálával kapcsolatban.