Mint írtuk, olyan még nem fordult elő magyar előadóval, zenésszel, hogy háromszor egymás után telt házat csináljon a Puskás Arénában (vagy korábbi években a Népstadionban), de Azahriah körül szabályos hisztéria alakult ki, minden jegy elkelt a tavaszi három nagykoncertre.

A fiatal popsztár most közösségi oldalán jelentette be, hogy az összes jegy elkelt a külföldi bulikra is. Azahriah Bécsben kezd és Münchenben fejezi be a miniturnét, itt vannak a dátumok: