Megható sorokkal és pár közös fotóval búcsúzott Matthew Perrytől a személyi asszisztense, Briana Brancato, akivel annak idején hírbe is hozták a sztárt.

Már a Jóbarátok sztárjai is megszólaltak Matthew Perry halála után, miközben szintén nyilvánosan búcsúzott el tőle a személyi asszisztense, Briana Brancato, akivel hét évig napi kapcsolatban álltak – ráadásul a viszonyuk baráti is volt. (Pár éve össze is hozták őket a bulvárlapok, Perry azonban az önéletrajzi könyvében plátói kapcsolatról írt.)

"Számos alkalommal kifejeztem neki a legmélyebb hálámat, nemcsak azért, mert olyan karrier felé vitt, amelyet nagyra értékelek, hanem azért is, hogy hét éven át gondját viselhettem. A számtalan egyéb tapasztalat mellett, amelyekért hálás vagyok. Attól kezdve, hogy tanúja lehettem a zsenialitásának, egészen a kalandjaiban való osztozásig a világ minden táján, figyelemre méltó utazásra vitt engem. A szívem nehéz, de az emlékeim megünneplése a legmélyebb módja annak, hogy tisztelegjek az öröksége előtt. Remélem, hogy odafent, a túlvilágon Mattman jeleket küld nekünk. Tényleg nagy szükségünk van rájuk. Örökké a szívemben leszel. Szeretlek Matty – írta lapozható posztjához Briana Brancato.

A bejegyzést szintén idéző Daily Mail szerint egyelőre nem világos, hogy Brancato volt-e az asszisztens, aki rátalált Perryre a jakuzziban, és az utolsó pillanatig küzdött a megmentéséért.