A nemrég elvált rappert úgy tűnik, hogy nem viselte meg a válás anyagilag, ugyanis folytatja a fényűző, luxus életvitelét, amihez már nem volt elegendő számára a 15 milliós Bentleyje, amit egykor az álomautójaként emlegetett. Elég magasra rakta most a mércét, ugyanis egy jelenleg százmillió forintot érő luxusautót vett, amiről több fotót is mutatott. Bár történt egy kis incidens is az új autóval, de őt ez egyáltalán nem zavarja, ha dicsekednie kell a közösségi oldalán.