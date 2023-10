Opitz Barbi az utóbbi időben visszafogottabban használja a közösségi oldalait, hiszen számtalanszor bánta már meg, hogy mindent azonnal közzétett. Az elmúlt évben szinte csak botrányai miatt lehetett hallani az énekesnőről, aki elsősorban fiatal barátja miatt viselkedett furcsán. A jelek szerint már nincs együtt Serleg Alberttel, vagy legalábbis nem hozza nyilvánosságra viharos kapcsolatuk részleteit. Magáról is ritkán posztol, most azonban egy rémisztő fotóval jelentkezett be, amire rengeteg kritikát kapott.