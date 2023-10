Marics Peti jelenlegi szereplését a Dancing with the Starsban a szülei is figyelemmel követik, ahogy a ValMar nagykoncertjein is mindig megjelennek – pedig korábban egyikük sem hitt abban, hogy a fiuk sikeres lehet a zenei pályán.

Ezt nem lehetett látni előre, nem gondoltuk, hogy ennyire sikeres lesz. Az előadót mindig láttuk benne, pici korától kiütközött az exhibicionizmusa, de – a zenei világot ismerve – tartottunk attól, mennyire lehet ebben eredményes. Akkor még élsportolónak készült, és nem tudtuk, hogyan tud majd mellette a zenével is foglalkozni" – mondta Marics Peti édesapja a Blikknek.