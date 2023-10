Peter Srámeknek sikerült nagy meglepetést okoznia Zalatnay Saroltának, aki nem gondolta volna, hogy a fiatal zenész kezdeményezne felé ilyen ajánlatot. Az énekesnő elárulta, pontosan miről is sugdolóztak a szlovák származású Srámekkel egy nyilvános eseményen.

Peter Srámek nagy rajongója a magyar zenéknek és zenészeknek, Zámbó Jimmyn túl mindig is nagyon kedvelte Zalatnay Sarolta slágereit, és már régóta szerette volna őt megkörnyékezni a közös munka reményében.

Zalatnay Cininek rengeteg slágere van és köztünk volt már szó korábban egyfajta együttműködésről, de akkor sajnos Cini lebetegedett és meghiúsult a közös munka. Én azóta vártam az alkalmat, hogy újra felhozhassam a témát és ez az alkalom most jött el. Meg is beszéltük, hogy választunk egy dalt a hihetetlen repertoárjából és faragunk belőle egy duettet" - magyarázta Srámek, aki most nagyon boldog, hogy az énekesnő igent mondott az együttműködésre.

Zalatnay és Srámek a Sztár Limonádé tizedik évfordulóján, amit egy zenés rendezvénnyel ünnepeltek meg, ott kerültek egy asztalhoz, így nyílt lehetőségük jobban átbeszélni a közös munka lehetőségét.