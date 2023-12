10. True Blood – Inni és élni hagyni

A vámpíros sorozatban rengeteg szexjelenetet láthattunk, az Überkinky vonatkozó statisztikája szerint csupán az első évadban volt tizennégy – ezek egy része azonban kimondottan véres vagy bizarr volt. Végül azért hét szezon, 80 epizód így is készült 2008 és 2014 között, és a főszereplő, Anna Paquin is sűrűn megmutatta benne a testét, ahogy ezeken a fotókon jól látszik.

9. Spartacus: Vér és homok

A széria 2010-ben indult, sok művérrel és szexszel nyitott – ahogy írtuk annak idején, az első epizód után. A trák rabszolga történetét a történelmi tényeket szabadon kezelve, számos orgiával mutatták be a készítők, a korábbi Xenát, Lucy Lawlesst is sokat láthattuk meztelenül – amiről a színésznő így mesélt akkortájt. A legmerészebb jelenetekről itt talál egy galériát.

8. Trónok harca

Aligha akad olyan sorozatrajongó, aki ne ismerte volna a George R. R. Martin regényfolyama alapján készült szériát, hisz a kétezres évek legnagyobb hatású sorozata volt, rendre vezette a letöltési listákat szerte a világon. A befejezésben alapvetően csalódtak a rajongók, de azért pár meztelen jelenetre biztosan szívesen emlékeznek ma is. A legvadabb képsorokat itt idézheti fel egy galériával.

7. Shameless – Szégyentelenek

A tizenegy évadot megért sorozat egy szegény chicagói családról szólt, ahol az alkoholista apa (William H. Macy) helyett inkább a legidősebb lány (Emmy Rossum) nevelte öt testvérét. A produkció négy Emmy-díjat nyert, és további tizenkét alkalommal jelölték, de a sok szexjelenet miatt is érdemes volt belenézni. Egy kis ízelítőt itt talál.

6. Csajok

Négy New York-i lányról, azok útkereséséről szólt, ami többük esetében azt is jelentette, hogy különféle férfiak mellett kötöttek ki, velük fedezve fel a saját szexualitásukat. A széria egyik ismertetőjegye volt, hogy a szexjelenetek meglehetősen életszagúak, sokszor kínosak is voltak benne, de olyan képsor is akadt, amely a producereknek már túl merész volt, a végső verzióba nem került bele. Nézze meg galériánkat a Csajok meztelen színésznőiről is!

