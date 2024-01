10. Jenna Ortega

A Wednesday címszereplője 2023-ban a Sikoly VI-ban szerepelt, a "meztelenkedése" azonban nem a horrorfilmhez, hanem a Hot Ones című videosorozathoz köthető – amelynek egyébként az a lényege, hogy a sztárok csípősebbnél csípősebb szószok fogyasztása közben válaszolnak a kérdésekre. Ortega melltartó nélkül ment az interjúra, és egy óvatlan pillanatban kivillant a melle:

A 21 éves színésznőt a pályája során még nem láthattuk teljesen meztelenül, viszont valószínűleg sokan lennének kíváncsiak rá – ezért válhatott fontos pillanattá, ami a Hot Ones adásában történt.

9. Jennifer Aniston

Ortegával ellentétben Jennifer Aniston teljesen levetkőzött jelenlegi sorozatában, a The Morning Show-ban, korábban még sosem vállalt ennyire merész szexjelenetet: a karakterét egyébként egy interjú során csábította el egy milliárdos, akit a Mad Men – Reklámőrültekből ismert Jon Hamm alakított. Alább a közös jelenetükről láthat pár képet, a Jóbarátok többi színésznőjét itt nézheti meg meztelenül.

8. Florence Pugh

A Kisasszonyokért Oscar-díjra jelölt Florence Pugh korábban is vetkőzött már olyan filmekben és sorozatokban, mint a Lady Macbeth, a Törvényen kívüli király vagy a The Little Drummer Girl, 2023-ban pedig az Oppenheimerben – a címszereplő szeretőjeként, Jean Tatlockként – mutatta meg magát teljesen meztelenül. A színésznő a premieren is merész ruhában jelent meg, de talán érdekesebbek az alábbi képei.

7. Mia Goth

Shia LaBeouf válófélben lévő felesége egyfolytában meztelenkedik, így nem meglepő, hogy a Mr. Skin listájára is felkerült. 2022-ben az X-ben még feltörekvő pornósztárt játszott, majd a Pearlben is volt egy fürdőkádas jelenete – 2023-ben pedig a Végtelen víztükörben egy pszichedelikus orgián vett részt, csak egy maszk takarta. Emlékezetes tévés orgiákról itt talál képeket, alább Mia Goth.

6. Brenda Strong

A kétszeres Emmy-jelölt színésznő 25 év után, 63 évesen vetkőzött újra a kamerák előtt, a Belakoltatva című sorozatnak már rögtön az első részében megmutatta magát teljesen meztelenül:

Brenda Strong ezt megelőzően az 1998-as Rejtett áramlatban vetkőzött legutóbb, akkor még így nézett ki:

