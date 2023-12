"A nők és az idősebbek körében valamivel gyakoribb, hogy újévi fogadalmakat tesznek, de nem a nemi vagy korbeli különbség a lényeg, hanem a babonás hit, ami miatt az ember gyakran megfogad dolgokat. A babona azt jelenti, hogy hajlamosak vagyunk amúgy semleges napokat, jelenségeket, tárgyakat felruházni különleges erővel. Újévkor, szilveszterkor sokan tesznek fogadalmat teszek, úgy vélik, hogy a különleges dátum miatt akkor nagyobb valószínűséggel válik valóra. Ez sokszor visz oda, hogy emberek elhamarkodott kijelentéseket tesznek, amelyek aztán nem valósulnak meg" - mondta a szakember.

Szerinte nagyjából minden tizedik ember tesz ilyen újévi fogadalmat, jellemzően olyat, amely összefügg a táplákozással, a fogyással, a több mozgással, káros szenvedélyekről való megválással. "Az ember év végén számba veszi az évet, és azzal szembesül, mi mindent nem tett meg addig. Ekkor jön a vágy megfogalmazása, amikor vágyainkat verbalizáljuk. Ekkor az elhamarkodott, alapok nélkül tett kijelentések elhalnak: ezek szimbolikusan lufik lesznek, amelyek aztán elszállnak."

Hogyan lesz tartós az újévi fogadalom?

Dr. Makai Gábor pszichológus szerint a legnagyobb probléma, hogy a kijelentést nem előzi meg a tervezés, keretezés. "A nyitja annak, hogy fogadalmaink nagyobb százalékban teljesüljenek, nem más, mint a tervezés. Fontos, hogy nemcsak a nagy cél legyen megfogalmazva, hanem a részcélok és oda vezető utak is. Kihagyhatatlan a fogadalmak előkészítése, mert onnantól ezek nem csak üres kijelentések lesznek, hanem hatásosabban tudunk majd értük küzdeni."

Bizonyos dátumok hajlamosítanak minket arra, hogy új dolgokba belevágjunk, véli a pszichológus. Ilyen a kerek születésnap, amikor valaki 30, 40, 50 éves lesz – sokan elhatároznak valamit, egy jelentősebb változást, ilyenkor ugyanis nagyobb erőt érezhet magában valaki, hogy változtasson addigi életén. Nem csak a szilveszter éjszakája ilyen dátum, egy veszteségélmény esetében is előfordul sokszor, hogy valaki megújítja külsejét, változtat szokásain. Ilyen például a szakítás, amely után sok ember hajlamos átgondolni az életét - és logikusan új utakat keresni.

Fontos arról is beszélni, hogy az önbecsülésünkre negatív hatással van, ha szentül megfogadunk valamit és pár nap múlva már el is bukunk. "A kudarc élménye az önértlékelésünket megtépázza, szégyenérzet okozhat, amikor megértjük, hogy most sem jött létre, amire régóta vágyódunk. Felőrölhetik az embert a régi negatív gondoltatok, hogy 'milyen kövér vagyok' és hasonlók. A kudarcélmény belevihet minket egy spirálba, negatív gondolatok jelenhetnek meg a jelenre, jövőre nézve."

Mitől érjük el a célokat?

Mitől lesz fogadalmunk tartós? "Ami fontos, hogy mielőtt megfogadok valamit, gondoljam alaposan végig, miben kell változtatnom. Vessük akár papírra, írjuk le. Mik a részcélok, mit kell konkrétan ahhoz tennem, hogy ezek megvalósuljanak? Lesz vagy lehet visszaesés, de ez nem a totális kudarc. Ilyenkor újra kell tudni tervezni" - mondta Dr. Makai Gábor.

"Ez tervezés-keretezés játéka olyan témák esetén, mint a fogyás, a helyes táplálkozásra váltás, a teljes életmódváltás. Valójában fontos, hogy tudatosodjon bennünk, hogy a fogadalmakon kívül is képesek vagyunk terveinket megvalósítani. A december 31. csak egy szimbolikus időpont, segít abban, hogy végiggondoljuk, hányadán álluk, hol tartunk. De közben két lábbal kell állni a földön" - tette hozzá.

A cikk folytatódik, lapozzon!