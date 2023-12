David Hasselhoff a Három kívánságban életében először vezetett Trabantot, vigyorgott, élvezte, de majdnem elütött egy embert. A Magyar Televízió ikonikus gyerekműsora, a Három kívánság 1984-ben indult a "pontos labdákról" is ismert Dévényi Tiborral - sokaknak már Dévényi Tibi bácsival - , 21 országban forgattak és 1200 kérést teljesítettek. Nézzen videókat!

A Három kívánság című MTV-s gyerekműsorra jóformán minden magyarnak vannak emlékei, aki a 80-as, 90-es években nőtt fel, ugyanis hosszan, 1984 és 1999 között sugározta az Magyar Televízió (majd még feltámadt a tévében és rádiós formában is). A műsorvezető Dévényi Tibor volt (aki nemrég megírta a végrendeletét), és sok ismert ember szerepelt benne, így George W. Bush, David Hasselhoff, Diego Maradona, Sandra, Puskás Ferenc, a Duran Duran, a Scooter együttesek vagy Ricky Martin.

Több mint ezer kívánságot teljesített a "pontos labdáiról" is ismert Dévényi a Magyar Televízió egyik legnépszerűbb műsorában, ezzel pedig a vasfüggönnyel elzárt Magyarországot valamennyire összekötötte a nagyvilággal a világsztárok szerepeltetésével. Az Origónak is adott interjút, itt olvashatja.

Dévényi Tibor hogyan hívta meg a világsztárokat a Három kívánságba?

"Az, hogy a keleti blokkhoz tartoztunk, megkönnyítette a dolgunkat. A vasfüggöny másik oldalán lévő gyerekkel ugyanis menő dolog volt együtt szerepelni. Ezért is mondott simán igent John Travolta, David Hasselhoff és a többiek. Annak idején, amikor Maradonával akart valaki találkozni, gond nélkül el tudtuk intézni. Nem vagyok benne biztos, hogy most ugyanolyan könnyen menne mondjuk Messivel vagy Ronaldóval. Így, hogy már nem vagyunk úgymond elzárva, nincs benne érzelmi többlet" - nyilatkozta az Origónak pár éve.

Dévényi egy későbbi interjúban elmondta, hogy számításai szerint 69 világhírű ember fordult meg a 16 év alatt a műsorban: persze csak egy részükkel tudtak Magyarországon forgatni (jellemzően ők sem ezért a műsorért jöttek hazánkba), de 21 országban forgatott a stáb és mintegy 1200 kívánságot sikerült teljesíteniük.

A Három kívánság a Magyar Televízió egyik legnépszerűbb műsora volt

"Sokat változott a műsor az évek alatt, elsősorban tartalmilag. Egyre több anyagi jellegű kérés érkezett, olyan, hogy szeretnénk, hogy Tibi bácsi küldjön pénzt, fizesse ki... Mivel a műsor ezt nem tudja felvállalni, 1993-ban megalakult a Három kívánság alapítvány, amely a hátrányos helyzetű gyerekeket segíti" - mondta.

Kezdetben sok ismert ember az érdekesség miatt vállalta, meg a személyes imázsnak is jót tett, ha valaki - világsztárként - gyerekek kérését teljesítette. "Rangot vívott ki magának a Három kívánság, annál is inkább, hiszen nagy öröm érte házunk táját: a BBC az európai hasonló műsorok közül a miénket értékelte a legjobbnak" - lelkesedett Dévényi már a műsor lezárása után.

"A külföldiek szervezése bonyolultabb volt, de sikerült például Maradonával Nápolyban focizni, vagy Bécsben John Travoltával táncolni. És voltak fantasztikus kérések. Amikor egy kisfiú Budapesten a Feneketlen-tótól úgy kívánt Újpestre, a nagymamája születésnapjára eljutni, hogy útját a pápához hasonlóan biztosítsák, az egész őrezred rendelkezésre állt. 400 rendőrrel, 21 Mercedessel és rendőrmotorossal teljesült a kívánsága" - mondta.

"Ajándék volt számomra, amikor a gyerekekkel átélhetem kívánságaik teljesülését: 430 km-es sebességű gyorsvonattal száguldani Tokió és Osaka között, látni, ahogy a nagypapa Trabantját David Hasselhoff vezeti, vagy amint Pierre Cardin Párizsban egy kisfiú kérésére úri szabót játszott... A gyerekek csak később fogják fel, milyen jelentős dolog részesei lehettek, de a kívánság teljesülése akkor és ott nagy öröm mindegyikük számára" - tette hozzá Dévényi.

Gyerekszínészként már ismerték, így nem volt teljesen ismeretlen a tévések előtt. "Legelőször a TTT-ben, azaz Tízen Túliak Társasága című, fiataloknak szóló műsorban tűntem fel, mígnem egy nap behivattak, s azt mondták: kellene egy jó kívánságműsor a gyerekeknek... Beadtam a műsortervet, ami arról szólt, hogy fantasztikus kívánságokat teljesítünk, a gyerekek focizhatnak Maradonával, kezet foghatnak az amerikai elnökkel, és így tovább. Mondanom sem kell, hogy kiröhögtek. A Három Kívánság mégis elindult, s az első három-négy fantasztikus kívánság teljesítését követően valahogy öngerjesztővé vált a folyamat. A világsztároknak elküldtük a korábbi adások anyagát, s mikor látták, hogy kik szerepeltek a műsorban, már nem mondtak nemet, így sikerült rávennem például David Hasselhoffot, hogy beüljön egy öreg Trabantba, s játssza el Knight Ridert" - emlékezett Dévényi tíz évvel ezelőtt.

Egy kulisszatitkot is elárult a műsorral kapcsolatban: mint mesélte a világsztárokkal kapcsolatos kívánságok felvételekor mindig volt egy tartalék gyerek is, hátha az eredeti levélíró lebetegszik vagy nem érkezik meg a felvétel helyszínére. Ez akár csalásnak is tűnhetett, de kénytelenek voltak így eljárni, arra ugyanis nem volt esély, hogy új időpontot egyeztessenek le a sztárokkal, és sok szervezés, sok ember munkája veszett volna el. "A Három Kívánság 2002- ig volt műsoron, aztán megszűnt... Fogalmam sem volt mihez kezdjek" - nyilatkozta a műsorvezető, aki aztán retró DJ-ként folytatta.

Sok érdekes, vicces videóért lapozzon!