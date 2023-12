2023-ban sem maradtak szexi képsorok nélkül a tévénézők: Az idolban vagy Az Usher-ház bukásában is volt meztelenség, de például a Totál KO szintén szolgált pár merész jelenettel – miközben többek között Jennifer Aniston, Elizabeth Olsen vagy Lizzy Caplan is vetkőzött a képernyőn. Lássuk a fotókat!

2023 legbotrányosabb sorozata kétségkívül Az idol volt, amelynek alkotója, a The Weeknd néven ismert Abel Tesfaye láthatóan csak provokálni akarta a nézőket a merész és öncélú szexjelenetekkel. A produkcióból több alkotó és színész is kilépett még az indulás előtt, a főszereplő, Lily-Rose Depp (Johnny Depp és Vanessa Paradis lánya) azonban maradt, sőt többször meg is védte magát, hogy miért vállalta a rengeteg meztelenkedést és az olykor megalázó képsorokat. Meztelen fotóiból itt egy egész galériát talál, a szériáról bővebben írtunk itt.

Jennifer Aniston is teljesen levetkőzött jelenlegi sorozatában, a The Morning Show-ban, korábban még sosem vállalt ennyire merész szexjelenetet: a karakterét egyébként egy interjú során csábította el egy milliárdos, akit a Mad Men – Reklámőrültekből ismert Jon Hamm alakított. Alább a közös jelenetükről láthat két képet, a Jóbarátok több színésznőjét itt nézheti meg meztelenül.

Az Olsen ikrek húgának, Elizabeth Olsennek a legutóbbi tévés munkájában, a Szerelem és halálban több szexjelenete volt, a zuhany alatt is láthattuk meztelenül. Igaz, a minisorozatban nem az erotikán volt a hangsúly, hisz egy valóban megtörtént bűnesetet, egy rémes gyilkosságot dolgozott fel, Candy Montgomery történetét mesélte el. Olsen mindenesetre más produkciókban is vetkőzött korábban, itt több meztelen fotót talál róla.

Erősen indult 2023-ban a Belakoltatva című sorozat is, amelynek rögtön az első epizódjában teljesen meztelenül láthattuk a 63 éves Brenda Strongot – aki egyébként 25 év után vetkőzött újra, előtte az 1998-as Rejtett áramlatban láthattuk a melleit.

Mike Flanagan újabb horrorsorozatában, Az Usher-ház bukásában Edgar Allan Poe több történetét dolgozta fel, de inkább csak a főbb motívumokat használta, olykor egészen elrugaszkodott az eredeti szövegektől – így már a második részben láthattunk egy gigantikus orgiát, ahol a szereplőknek teljesen mindegy volt, hogy milyen nemű, korú vagy testalkatú emberekkel akadtak össze.

