Vajna Tímea az Instagramon jelentette be az esküvőjét, most pedig szintén a közösségi oldalán számolt be arról, hogy sokan bántják, amiért továbbra is a Vajna vezetéknevet használja. Ezt azzal magyarázza, hogy az oldala "ellenőrzött", azaz minden személyes adatát elküldte korábban az Instagramnak, így nem tudja egyedül, önállóan átírni a felhasználónevet.

Ehhez most a követőtáborától kért segítséget, szeretne kapcsolatba kerülni az oldal kezelőivel, hogy többet ne Vajna Tímea néven szerepeljen a közösségi oldalán.