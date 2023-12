Balogh Edina, akinek a szereplése előtt a válásától voltak hangosak a hírek, meglepetten áll a Farm VIP-ban történtek előtt.

Még most sem térek magamhoz teljesen a Farm után, pedig már eltelt szinte öt hónap a forgatás óta. Még mindig keresem a magyarázatot arra, hogy bírtam ilyen sokáig. Most először voltam a gyerkőcöktől távol ilyen sok időt. Mindemellett borzalmasan megterhelő volt nem csak fizikailag, hanem a hetek múlásával lelkileg is egyre jobban ez az időszak" – kezdte a színésznő a Borsnak, aki azt is elárulta, hogy senkire nem haragszik.