Hadas Alfréd tizenkilenc éves volt, amikor az édesapja rosszul lett, 2021 novemberének egyik vasárnapján.

Akkor már külön éltem, de sok időt töltöttem a szüleimmel. Egy szép, de nehéz napnak indult az a vasárnap, este a Sztárban sztár leszek!-ben egy komoly produkciót kellett előadnom. Mielőtt elindultam a TV2 stúdiójába, csak apa volt otthon, elköszöntem tőle, adtam neki egy puszit, és azzal engedett el, hogy este ügyes legyek. Budapestre tartottam, közben édesanyámmal telefonon beszéltem, ő ez idő alatt haza is ért. Mondta, hogy furcsa energiákat érez, kereste édesapámat, aki a hívására sem válaszolt. Ezután már csak arra emlékszem, hogy anya hangosan felsikít. Éreztem, hogy valami gáz van, az autópályán, vezetés közben hívtam a mentőket. Nem tudtam, hogy mi lehet, egészen addig, amíg édesanyám visszahívott, és mondta, hogy apát a földön összeesve találta meg. Én vissza akartam fordulni, de arra kért, hogy ne tegyem, menjek tovább a stúdióba, csináljam a dolgomat, majd ő mindent elintéz" – kezdte a Borsnak a Farm VIP sztárja. Sajnos nem tudták megmenteni az édesapja életét, amit ő csak a műsor után tudott meg.

"Tudtam, hogy nagyon rossz a helyzet, de még abban reménykedve léptem színpadra, hogy nem veszítjük el őt. Küzdöttek az életéért, de sajnos nem tudták már megmenteni. A TV2 is felajánlotta, ha úgy érzem, nem vagyok képes rá, elengednek, és eltekintenek a rendkívüli helyzet miatt a produkcióimtól, de végül közösen úgy döntöttünk, maradok. Miközben én színpadon voltam, anyukámat pont akkor hívták, hogy menjen elbúcsúzni apukámtól. Adás után tudtam meg, hogy nincs már remény, elveszítettük apukámat."

A TV2 sztárja édesapjával nagyon jó kapcsolatban volt, felnézett rá.

Egész életében nagyon sokat dolgozott. Apával kevesebbet találkoztunk és kommunikáltunk, de legalább olyan mély volt a kapcsolatunk, mint édesanyámmal. Példaképként tekintettem rá. Sokszor nem kellett mindent átrágnunk, átbeszélnünk, hogy megértsük egymást. Mindig tudta, hogy mit kell mondania nekem. Egész életében azért dolgozott, hogy nekem és anyukámnak tökéletes környezetet, életet biztosítson, amiben van lehetőségem az álmaimat megvalósítani, és hogy abból éljek, amiben igazán jól érzem magam. Ettől nagyobb támogatást nem kaphattam volna tőle" – mondta a zenész, aki a szereplés után habár rengeteg lehetőséget kapott, mégis megtorpant.