Liptai Claudia nem tud tétlenül létezni, amikor csak teheti, a színpadon van.

Nagyon sokat dolgozom most is, de én nagyon szeretem ezt. Amikor az 50. születésnapom volt, akkor is azt mondtam, hogy nem akarok semmilyen ünnepséget, én a születésnapomon is dolgozni akarok, mert akkor hasznos vagyok. Nekem ez az életem értelme, én szilveszterkor is kettőt játszom, mert én így szeretem" – mondta a színésznő a Tények Plusz stábjának. Liptai Claudia arról is beszélt, hogy náluk az ünnepi időszakban minden fényárban úszik, ez talán a nehéz gyerekkora miatt van. Igyekszik mindent megtenni a gyerekeiért, és azért, hogy csodálatos legyen a karácsonyuk.

Csak a férjem nem világít éjszaka, amikor kinyitja a száját...

– nevetett. Elárulta, hogy kisfia, Marci mindig próbálja megkeresni az ajándékokat, pont úgy, ahogy ő tette kislányként.