Rubint Réka január 16-ig nem tart órát, legalábbis személyesen nem. Online edzőtárában az ünnepek alatt is találkozhatnak vele a tornázni vágyók.

Bár a legegészségesebb drognak tartom a mozgást, és receptre kellene írni mindenkinek, de idén év végén egy kicsit visszaveszek. Korral az emberben kialakul, hogy amit korábban előrébb tett az ember, azt most hátrébb tolja, mert változik a prioritások sorrendje. Mára már azt vallom, hogy merjük megadni magunknak a pihenést, ami kijár nekünk" – mondta a Borsnak a fitneszedző, aki nem vonja meg magától a finom ünnepi ételeket.

"Nagyon szeretem a magyaros ízeket, de nem szoktam tartani az ünnepek alatti étkezéstől, mert a mértékletességen van a lényeg, és mára már az sem lehetetlen, hogy egészségesebb fogások kerüljenek a karácsonyi asztalra. A pihenés és az odafigyelt táplálkozás csodákat tehet mindenkivel, így nem érdemes aggódni."

A családanya elárulta, nagyon bánja, hogy értékes pillanatokat mulasztott el korábban, amiket nem lehet pótolni, ugyanis két éven belül mindkét szülőjét elvesztette.