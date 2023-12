Paula Abdul a bírósághoz fordult: azt állítja, hogy korábbi tévés munkái során legalább kétszer zaklatta őt Nigel Lythgoe producer.

Az énekesnő először az American Idol zsűritagjaként dolgozott együtt a férfival, aki állítása szerint egyszer magához szorította a liftben, miközben kéretlenül fogdosta és próbálta megcsókolni.

Évekkel később, 2015-ben Abdul a So You Think You Can Dance-hez szerződött, amelynek szintén Lythgoe volt a producere, és egy szakmainak indult megbeszélés során ismét zaklatta az énekesnőt, állítólag a kanapéra szorította. Lythgoe egyelőre nem reagált a vádakra.