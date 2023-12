Kiszel Tünde 22 éves lánya, a Dancing with the Starsban is látott Hunyadi Donatella egyre merészebb képeket mutogat magáról az Instagramon, és ezt a folyamatot szilveszterkor sem törte meg: újabb fotóján áttetsző bodyban látható, egy másik friss felvételen pedig melltartóban pózol. Nézze meg két lapozható bejegyzését!