Tóth Gabi hosszú év végi üzenete után volt férje, Krausz Gábor is nyilvánosan értékelte 2023-at, amely a mélységek és magasságok éve volt neki. A Facebookon közzétett videós montázsában feltűnően sok helyet kaptak Mikes Annával közös fotói – azt azonban hivatalosan továbbra sem lehet tudni, hogy mi van köztük, mióta megnyerték együtt a Dancing with the Stars negyedik évadát. Nézze meg a videót!