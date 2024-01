A nyolcvanas évek szexszimbóluma, Samantha Fox Egerben adta az utolsó 2023-as koncertjét, és nemcsak előtte jelentkezett be Budapestről, de a fellépés után is gondolt a magyarokra. "Köszönöm a csodálatos tömegnek, akik eljöttek megnézni engem! Milyen szép Eger városa" – írta egy videós montázs mellé, ahol a hashtagek között a "kedves emberek" és a "jó hangulat" is szerepel angolul. Nézze meg az énekesnő bejegyzését!