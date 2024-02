A 20 éves Schobert Lara már gyerekneveken gondolkodik

Schobert Lara tavaly nyáron jött össze egy nála tíz évvel idősebb sportolóval, sokáig ment azonban a titkolózás; csak utalásokból, sejtelmes képekből lehetett sejteni, hogy Rubint Réka és Schobert Norbert lánya nincs egyedül. Mostanra már össze is költöztek, Schobert Lara pedig romantikus, csókolózós fotót is mutatott magukról lapozható Instagram-bejegyzésében. "Nem volt szerelem első látásra, legalább 5-6 percbe telt" – írta a posztjához nemrég.

A 20 éves lány most az Instagram-oldalán invitálta követőit egy kérdezz-felelek játékra, mely során egyik követője megkérdezte, szeretne-e kisbabát. „Igen, szeretnék. Egy fiút és egy lányt” – árulta el, majd az is kiderült, már a neveken is elgondolkodott és a legjobban a Noel és a Lola neveket tetszettek neki.