Február elején Krausz Gábor az Instagramon mutatott egy fotót arról, hogy elkezdték forgatni a Séfek séfe hatodik évadát, amelyben ismét közreműködik Vomberg Frigyes és Wolf András is. Most Ördög Nóra is jelentkezett egy képpel, melyen egy csontvázzal pózol.

