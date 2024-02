Caramel elmondta, hogyan próbálta elcsábítani a szerelmét

Caramel a romantikus oldalát is bemutatta, és elmondta, hogy náluk hogyan zajlik a Valentin-nap. "Nem vállalok Valenti-napon koncertet, vagy ha igen, akkor úgy oldom meg, hogy ott legyen a feleségem is” – mondta a Megasztár-győztes. Azt is elmondta, a szerelmesek napján soha nem merne hazaállítani virág nélkül, és nem azért, mert tart a a feleségétől.

Noha évekkel ezelőtt rengeteget fogyott, saját bevallása szerint annak már jelentős részét vissza is hízta. Mindezt főleg azzal magyarázza, hogy Magyarországon sok embernek nem egészséges a kapcsolata az étellel, evéssel, neki sem. Caramel azt is elmondta, hogy tud főzni, és szeret is enni.