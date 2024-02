Drága éttermek, külföldi luxusutazások: így Valentin-napoztak a magyar sztárok

Egyre többen ünneplik hazánkban is a Valentin-napot, így a legtöbb hazai sztár is, akik ilyenkor is luxusprogramokra utazanak azért, hogy dicsekedjenek vele a közösségi oldalaikon. Egyesek előszeretettel mutogatják a követőiknek, hogy milyen remek a kapcsolatuk, mennyi pénzük van, de akadnak olyanok is, akik csak kevés információt osztanak meg a nyilvánossággal, mert óvják a magánéletüket. Sok hazai sztár köszöntötte párját a közösségi oldalain is, egyesek csak közös fotóval, míg mások luxusprogrammal kedveskedtek egymásnak.

Kulcsár Edina és G.w.M Bár nehéz időszak áll mögöttük G.w.M betegségei és a rengeteg kritika miatt, de úgy tűnik, a házaspár között minden a legnagyobb rendben van. Az egykori szépségkirálynő még a romantikus vacsora előtt fodrásznál járt, hogy visszafestesse sötétbarna hajszínét, amit azóta nagyon sokan dicsértek meg a legújabb képe alatt. De nemcsak ő, hanem G.w.M is feltűnően sokat változott a közös fotó alapján, ami egy drága étteremben készült róluk szerelmesek napján.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ⚜️G.w.M⚜️ (@gwmmusic) által megosztott bejegyzés Rubint Réka és Schobert Norbert Különleges estével ünnepelte a szerelmesek napját a Schobert család, ugyanis dupla randin vehettek részt, hiszen lányuk és focista párja is csatlakozott a szülőkhöz egy romantikus vacsorára. A képek alapján úgy tűnik, hogy nemcsak vacsorázni mentek, hanem hosszabb ideig a wellnesshotelben tartózkodnak majd. Rubint Réka bár boldog volt, hogy Schobert Larával együtt de fiát, Norbit és az ő párját hiányolta a családi Valentin-napozásról.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Réka Schobert (@rekarubint) által megosztott bejegyzés Gáspár Győző és Gáspár Bea A házaspár gyakran jár étterembe, általában lányaik, Gáspár Evelin és Virág is velük tartanak, de a jelek szerint most csak kettesben mentek egy romantikus vacsorára. A Gáspár Bea által feltöltött videón csokis epret ettek, a bejegyzésében elárulta, hogy már 31 éve alkotnak egy párt férjével.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon gasparbea (@gasparbea) által megosztott bejegyzés Gelencsér Tímea és Simon Mátyás A TV2 riportere tavaly tavasszal árulta el, hogy foglalt a szíve, párja nem más, mint az FC Hatvan korábbi játékosa, Simon Mátyás, aki mára már sikeres üzletember. Gelencsér és barátja ugyanabban a wellnesshotelben ünnepelte a szerelmesek napját, mint Rubint Réka és családja, ezt pedig onnan lehet tudni, hogy saját magát árulta el egy kommentben, amit a fitnesszedző képe alá írt. És meg sem beszéltük…

- írta Rubint Réka fotója alá, ő pedig korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben mutatott pár fotót a romantikus estéről és a párjától kapott csokorról. Gelencsér Tímea gyönyörű csokrot kapott üzletember párjától, aki luxushotelbe vitte őt a szerelmesek napján

