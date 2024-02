Durva kritikát kapott illetlen viselkedése miatt Berki Mazsi

Újabb luxusutazásával dicsekszik Berki Mazsi, aki szinte már alig tartózkodik itthon, mióta új párjával él együtt, hiszen a gazdag férfi elhalmozza őt mindennel, legyen szó akár luxuscikkekről, akár plasztikai műtétekről. Most Bangkokba utaztak a szerelmesek, ahonnan Berki Mazsi szinte azonnal bejelentkezett az Instagram-oldalán, és egy hosszas bejegyzésben panaszkodott az érkezésük körülményeire.

Azóta újabb fotókat osztott meg magáról, az egyik lapozható galériában a helyi látványosságokat is igyekezet bemutatni, de a legtöbb fotón természetesen ő is felbukkan. Újabb élménybeszámolót is tartott, elárulta, merre jártak, és azt is, hogy milyen olcsón tudtak megvásárolni egyes termékeket és szolgáltatásokat. A bejegyzése alatt azonban kapott hideget-meleget, valóságos vita robbant ki a luxusözvegy egyik fotója miatt, ugyanis az egyik követője durva kritikát fogalmazott meg a tiszteletlen viselkedéséről.