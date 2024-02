Egy életre összeveszett a híres magyar színészpáros

Várkonyi András bőbeszédűbb volt, s lemondó sóhajtással kezdte el mesélni, mi az oka annak, hogy többé nem lépnek együtt színpadra Zsókával. Ő nem tagadta a konfliktust, hiszen

emberileg és szakmailag is csalódott Zsókában, aki miatt anyagi kár is érte.

"Még ősszel történt. Le volt kötve két olyan előadásunk is, amit a Zsóka nemcsak nekem, hanem a szervezőnek is letagadott. Azt mondta, nem keresték meg, pedig még kérdezte is, hogy ugye, ezek nem falunapok, mert azokat nem szereti. A szervező mondta, hogy ezek rendes színházi előadások. Majd Százhalombattán és Mátészalkán sem jelent meg. Én ott voltam, vártam a kezdést, a nézők már bent ültek. Zsóka pedig nem jött, hiába ment hozzá a sofőr. Letagadta az egészet. Nekem pedig nem küldött egy üzenetet sem. Ez nem csak emberi probléma, hanem szakmai is" - mondta a lapnak, akit bevallása szerint ezzel nemcsak lelkileg sebezett meg kollégája, de anyagi kárt is okozott neki.