Egy kisbabával bővült Gelencsér Tímea családja - fotó

A TV2 sztárjával az elmúlt hónapokban rengeteg jó dolog történt. Összeköltözött szerelmével, Matyival, akivel januárban Ausztriába is ellátogattak, most pedig bejelentette, hogy egy babával bővült a családjuk. Testvérének, Gelencsér Hajninak ugyanis megszülett első gyermeke, Diana. Gelencsér Tímea élvezi a nagynéni szerepet, amiről az Instagram-oldalára feltöltött fotó is árulkodik. Kezében tartja a kislányt, és csodálattal nézi őt.

"Nagynéni lettem!Kedves Diana! Nem is kívánhattál volna tökéletesebb szülőket" - írta a kép alá az egykori szépségkirálynő.