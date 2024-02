Jákob Zoltán egy élethosszabbító-programon vesz részt a klinikán, ahonnan most egy videós összeállítással jelentkezett. Méregtelenítik a szervezetét, táplálék-kiegészítőket kap, speciális étrendet írnak neki élő és a testmozgásra is hangsúlyt fektetnek. A program célja egy egészségesebb és hosszabb élet elérése, a terápia mellett, mint mondja, számára a kint a megszerzett tudás is hasznos lesz a későbbiekben.