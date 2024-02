Figyelmeztették Kulcsár Edinát, veszélyben lehet a legkisebb gyereke

Kanadában már be is tiltották a bébikompok használatát, ha mégis használják súlyos büntetést kell fizetni a szülőnek. Többen is bizonyították ugyanis, hogy lassítja a gyerekek fejlődését, mivel nem tud időben talpra állni a komp miatt, árt a lábaknak, a gerincnek, balesetveszélyes, valamint az értelmi fejlődést is gátolja - írja a Bors.