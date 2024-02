Furcsa dolgot tett féltékenységében Jákob Zoltán

Én sosem voltam igazán szorgalmas, de a matek nagyon ment, és valójában nem is terveztem, hogy minden tárgyból kimagasló eredménnyel megyek végig. Viszont olyan erős bennem a versenyszellem, hogy egyszerűen képtelen voltam elfogadni, hogy az a srác jobb nálam, így belehúztam, és be is értem" – kezdte az üzletember, aki teljesítménye miatt köztársasági ösztöndíjban is részesült. Mivel szerelmes lett, a kollégiumból kiköltözött, de csak egy szobát bérelt, ahol szintén nem tudta fogadni párját. Ekkor tanulta meg, ahogy fogalmazott, még a jeget is eladni az eszkimóknak.

Az egyetem mellett már elkezdtem dolgozni is. Az újpesti piacon árultam mindent is, és ezt szó szerint értem.

Voltak zöldséges standok, húspultok, és voltam én, akinél a mosóportól a tranzisztoros rádión át, a tisztálkodási szerekig minden, de minden volt.Jól ment az eladás, és rájöttem, hogy bármit, bárkinek el tudok adni úgy, hogy azt higgye, tényleg szüksége van rá. Ezt a képességemet még ma is használom az üzleti életben. Persze csak akkor, ha tényleg biztos vagyok abban, hogy mindkét fél jól jár" – vallotta be Jákob Zoltán a Metropolnak.