Harsányi Levente összeköltözik a 20 évvel fiatalabb barátnőjével

Harsányi Levente a nyáron arról beszélt, hogy három hónap után mutatta be a gyerekeinek a barátnőjét, egy közös nyaraláson is részt vettek. "Megerősödött a szerelmem! Ennyi időt még nem töltöttünk így együtt öten, de szerencsére nagyon jól sikerült. Úgy gondolom, egy nyaralás alatt minden kiderül a másikról, hogyan tudja megoldani a felmerülő problémákat, mennyire türelmes és a többi. Ezt úgy ugrottuk meg a kicsimmel, Larával, hogy ott voltak a gyerekeink is! Nagy egymásra találás volt ez a nyaralás" - mondta, később pedig egy közös, gyűrűs képpel tudatta, hogy eljegyezte 20 évvel fiatalabb barátnőjét.