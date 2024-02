Gelencsér Timi sosem szeretett a magánéletéről beszélni, és az is nagyon ritka, hogy az aktuális barátját megmutatja a közösségi oldalán. Nemrég elárulta, hogy újra szerelmes, a párját meg is mutatta egy közös képen. A hétvégét is vélhetően vele tölti, de a most feltöltött fotóján egyedül szerepel, épp napozik egy medencében a szabadban.