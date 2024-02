Már egyetemre készül Tom Cruise és Katie Holmes 17 éves lánya, Suri – aki híres apjával egyébként egyáltalán nem tartja a kapcsolatot, anyjával viszont annál szorosabb a viszonya. New York utcáin mostanában kettőjükről is készültek lesifotók, amelyeken az is jól látszik, hogy mennyire hasonlítanak egymásra. Nézze meg a friss képeket!

Suri Cruise 2006 áprilisában született, ezen a 2007. novemberi képen még Tom Cruise cipelte a karjában: Tom Cruise a kislányukkal, Surival a karján üdvözli akkori feleségét, Katie Holmest a New York-i maraton után // AFP PHOTO/TIMOTHY A. CLARY (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

