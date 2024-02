Jennifer Lopez drámai bejelentést tett

Jennifer Lopez nem unatkozik, ugyanis február 16-án jelenik meg új albuma, melynek címe a 22 évvel ezelőtti lemez címére utal. A This is me...Now a Ben Affleckkel való házassága alatt született meg. Érdekesség, hogy a szerelmi történetüket nem csak dal formájában dolgozta fel, hanem film is készült belőle This is me… Now: A love story címmel. Sok változás történt Jennifer Lopez életében, ugyanis újra megtalálta a boldogságot Ben Affleck oldalán, 2022 nyarán pedig össze is házasodtak, és szerette volna elmesélni ezt a történetet.

A filmpremieren azonban az énekesnő meglepő nyilatkozatot tett, amivel arra utal, hogy végleg felhagy az énekléssel.