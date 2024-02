Jennifer Lopez soha nem hallott titkot árult el a házasságáról

"Nagyon nehéz volt elengedni valakit, akit igazán szeretsz. Belátom, hogy min a kettőnknek fejlődnünk kellett, és más dolgokat kellett kipróbálnunk. Mindketten más irányba mentünk tovább, új kapcsolataink lettek, és gyerekeink születtek. De én valahogy mindig úgy gondoltam, hogy ő volt az igazi, és ez így volt akkor is, amikor több év után újra találkoztunk" - fejtette ki a The Kyle And Jackie O Show-ban.

Jennifer Lopez kifejtette azt is, hogy a gyerekvállalás jobb emberré tette, Marc Anthonyval kötött házassága alatt pedig önmagát is jobban megismerte, magabiztosabb, és céltudatosabb lett - írja a Daily Mail.