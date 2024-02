Kecskés Enikőnek üzen legújabb dalában T. Danny - videó

Most már biztos, hogy végleg szakíthatott T. Danny és Kecskés Enikő, akik sokáig titkolták a kapcsolatukat azért, hogy megóvják a magánéletüket. Azonban a szakítást nem sikerült ilyen diszkréten kezelni, hiszen a rapper elég nyíltan üzengetett a modellnek a közösségi oldalán, mivel nagyon megviselték a történtek. T. Danny úgy tűnik, hogy azóta sem tudott továbblépni, most legújabb dalával is Kecskésnek üzen, amit épp Valentin-napon osztott meg a követőivel.

T. Danny és Kecskés Enikő valószínűleg már tavaly év végén, az ünnepek előtt szakítottak egymással, mivel már akkor is több jel erre utalt a viselkedésük alapján. Állítólag viharos volt a kettejük kapcsolata, és többször is voltak már külön, majd kibékültek, de most úgy tűnik, hogy végleges a döntésük. Elsősorban a rapper dalszövegeiből és bejegyzéseiből derült fény a szakításra, amire követőik már egy ideje gyanakodtak. T. Danny még Thaiföldre is elutazott, hogy elfelejtse a modellt, de úgy tűnik, hogy ez máig sem sikerült neki, ugyanis Valentin-napon is Kecskés Enikőnek üzent legújabb dalával, melynek címe "Viszlát".

A rapper még csak egy-két részletet osztott meg a közösségi oldalán a dalból, melyet hamarosan teljes egészében közzétesz. A dal sokatmondó szövege és címe is arra enged következtetni, hogy még most sem zárta le magában a kapcsolatot és szerelmi bánattól szenved.