Kiderült, mikor tér vissza a Pokolgép énekese

Mint írtuk, 14 év után kilépett a Pokolgépből az énekes, Tóth Attila. A döntésének egészségügyi oka volt, 2020-ban ugyanis stroke-ot kapott egy koncert után, így mindenképp vissza akart venni a tempóból.

Tóth most a P. Mobil-tagokból alakult Mobilmániához csatlakozott, ahol nemrég a dobos személye is változott, Zeffer András és Vikidál Gyula azonban továbbra is benne vannak. "Gyerekkorom óta hallgatok rockzenét, Zeffer Andrisra tisztelettel nézek fel, és a többi Mobilmánia-taggal is jó a viszonyom, Vikidál Gyulával például együtt is játszom a Madách Színházban, így remek a hangulat. Az első fellépésem a MOMkultban lesz, ahol színházi körülmények között, szimfonikus zenekarral lépünk fel" – mondta Tóth Attila a Blikknek a visszatéréséről, amelyre március 17-én kerül sor.