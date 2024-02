L.L. Junior 13 milliós karórában sütögette a húst egy gyorsbüfében

L.L. Junior nemrég mutatta be a legújabb vállalkozását, egy csirkehúsokkal foglalkozó üzletláncot, amely Budapest több pontján is üzemeltet egy egy food tracket, vagyis mozgó büfét. Bár a nyitás után volt némi probléma a büfékkel, a muzsikus nem hagyta, hogy a rossz kritikák kinyírják az üzletét, alkalmazottakat cserélt, és sokszor ő maga is beáll sütögetni. Ha a rajongói meghallják, hogy személyesen Junior osztja a hamburgereket, oda özönlenek a népek, hogy a híresség szolgálja ki őket - írta a Bors.

A lap szerint Junior kezén egy Rolex Yachtmaster 116688, 18 karátos óra látható, amit színaranytokban ad ki a gyártó. 33 ezer euróért hozzá lehet jutni, ami magyar forintban nagyjából 13 milliót jelent.