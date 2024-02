Magyar hírességek gyerekeinek meglepő civil foglalkozásai

Gáspárék lányának úgy tűnik, hogy megtetszett a vendéglátás, ugyanis jelenleg Budapest belvárosában, egy luxusétteremben dolgozik. Az exkluzív helyen egyébként több világsztár is megfordult, többek között a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is, de Majka is gyakran vendégeskedik az étteremben - írja a Bors.

Bogdán Blanka