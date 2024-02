Megdöbbentő, mire költ rengeteg pénzt Csősz Bogi - és még dicsekszik is vele

Csősz Bogi még 2022-ben vált egy férjétől, aki a világ egyik legtehetősebb építészmérnöke, vagyonát néhány éve több mint 700 milliárd forintnyi dollárra becsülték. Az üzletasszony élete ugyan megváltozott, hiszen alig egy évvel a válása után rátalált a szerelem egy civil férfi személyében, és a karrierjére is többet koncentrál, a luxusból nem engedett, most is ugyanolyan életszínvonalon él, mint előtte.

Imádja a méregdrága cipőket és táskákat, ráadásul akadnak olyan darabok is, melyeket még csak egyszer viselt.