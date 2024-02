Metzker Viki hatalmas melleivel nosztalgiázott - fotó

A Dancing with the Stars sztárja már többször került nagy magazinok, köztük a Playboy címlapjára, és egyáltalán nem áll távol tőle, hogy megváljon a ruháitól. 2007-ben Az év playmate-jévé választották, és volt alkalma Hugh Hefnerrel is találkoznia. Nemrég megosztott egy fotósorozatot, ami még 17 évesen, Olaszországban készült róla. Metzker Viki fürdőruhában pózol a kameráknak, a bikinijéből pedig majd kiesnek hatalmas mellei. A DJ-ként is dolgozó sztár 2022 júniusában ment férjhez a BSW egyik frontemberéhez, Ferenczi Gáborhoz, aki gyakran ajándékkal lepi meg gyönyörű feleségét.

Fotó: Metzker Viki / Instagram