Meztelenül mutogatja magát a 80-as évek ismert magyar énekesnője - fotó

Az 1972-es Kócbabákkal a „Ki Mit Tud?"-on országos sztárrá lett Babits Marcella (Marcellina) énekesnő, zenész, szövegíró, divattervező. A Kócbabák együttes alapítója, az Apostol és a Full-Tone együttes énekese, a Marcellina PJT együttes alapítója és vezetője volt. A 80-as években sokat szerepelt, legismertebb dala a Sexy Lady, pár éve a TV2-n a Nagy Duettben is énekelt.

Fiatalon is vetkőzött, most úgy tűnik 71 évesen is szeret meztelenkedni.