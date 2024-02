Nem várt örömhírt jelentett be Vajna Tímea

Timi ezért most a poklok poklát járja meg, és mint sok más nő, aki anya szeretne lenni, számtalan vizsgálatra és kezelésre jár, sok-sok fájdalmat és kétségbeesést kell átélnie, bízva abban, hogy hamarosan összejön a baba - írja a Ripost.

Vajna Tímea

Fotó: Instagram

Addig pedig szeretett kisállatait dédelgeti. Az ismeretes, hogy Timi nagyon szereti az állatokat. Van egzotikus papagája is, de a macskákért különösen rajong. Andy Vajna egy gyönyörű ragdollal lepte meg egyszer, most pedig egy tündéri bengáli cicát vett magához. A cica most lett négy hónapos, és Timi aranyosan babusgatva ünnepelte meg a nagy eseményt.