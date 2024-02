Olyat tett Kulcsár Edina, amire senki sem számított

Sokan kifejezték aggodalmukat emiatt, annak ellenére is, hogy Kulcsárék oktatásra hordták a kutyát, mivel ezt a fajtát harci kutyának is szokták használni. Többen tartottak tőle, hogy kölyökként még veszélyesebb lehet a gyerekekre, főleg az újszülöttre nézve. Eddig nem volt ilyen problémájuk, most azonban váratlan bejelentést tett, ugyanis egy újabb nagytestű kutyát vettek magukhoz, amit a közösségi oldalán mutatott meg az egykori szépségkirálynő, annak ellenére, hogy korábban sokan óva intették.

Kulcsár Edinát szemmel láthatólag nem érdekli senki véleménye, vagy csak ezzel is bosszantani akarja az embereket, így csak azért is vett még egy nagykutyát, akit mutogathat, hogy újra a figyelem középpontjába kerüljön. Többen is éles kritikákat fogalmaztak meg a háromgyerekes édesanya viselkedése miatt, de most nem a gyerekeket féltik, hanem Kulcsár viselkedését bírálják, hiszen korábban bevallotta, hogy a Cane corsóval sem volt ideje foglalkozni, mégis vett egy másodikat.