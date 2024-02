A 40 kilót fogyott Paprika Dorina és párja szakítottak

"Még nem gyógyultam meg teljesen, de kezd az életem visszatérni a régi kerékvágásba. Ugyanúgy teszek-veszek, intézem a dolgaimat, és végre visszaülhettem a volán mögé is, így már nem szorulok segítségre a közlekedésben sem. Az edzés egyelőre tilos, de már nagyon hiányzik. Tudom, hogy türelmesnek kell lennem magammal szemben, de inkább betartom az orvos utasításait, mintsem bármilyen komplikáció lépjen fel nálam. Jó, hogy le tudom kötni magam, nem csak a fekvéssel telnek a mindennapok, mert nagyon lassan teltek a napok. Úgy érzem, kezdek a régi lenni. Dolgozom azon, hogy a régi kerékvágásba álljon vissza az életem. Sajnos több szempontból is megborult az életem. Igyekszem minél hamarabb mentálisan is összeszedni magam” - árulta el a Ripostnak.

A fiatal lány nemrég az Instagram-oldalán tartott egy kérdezz-feleleket, ahol az egyik követője megkérdezte, hogyan ünnepli a Valentin-napot, amire azonnal reagált is.

"Jelenleg nem élvez prioritást az életemben ez a nap, így nem tartom fontosnak azt, hogy kapjak valamit" - jött a válasz Paprika Dorinától, ami a szakítást nézve nem meglepő.